A múlt valóban áldásos: 1950-ben, a legsötétebb kommunista időkben Fatimából kegyszobor másolatot küldtek a falu kápolnája részére, amely ezek után látogatott kegyhellyé vált. Néhány esztendővel később, 1954-ben a kegykápolnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről nevezték el, 1963-ban pedig plébániai rangot kapott. Különösen a fatimai jelenések napjain, vagyis minden hónap tizenharmadik napján keresik fel nagy buzgósággal a hívek. A közelebbi múltban a szabadtéri miséző helyet, oltárteret árnyas fák alatt alakították ki, a templomot pedig felújították.

Alsószentiván a köztiszteletnek örvendő, neves székesfehérvári főorvos, Szarvas József szülőfaluja. A doktor arra gondolt, valami mást, többet is lehetne tenni a megszokott szentmiséken túl, ezért „találta ki”, kezdeményezte az „Egy húron” elnevezésű rendezvényt, amely befogadó szívre talált, hiszen védnökségét Spányi Antal megyéspüspök vállalta el. Tíz zenekar érkezett szombaton és körülbelül egyenként fél órát szerepelt a színpadon: katolikus, református, baptista, pünkösdi együttesek. A zenei szolgálat mellett cél volt az ismerkedés, a kapcsolatteremtés is. A színvonalas programban egyebek mellett a Hungaricum Együttes, a Pelsolam Együttes, az Öreghegyi Egyházközség zenekara és az Azapeet zenekar, Mits Péter és Györök Márk, a szentháromságra utaló elnevezésű 3 in 1-ben Együttes, a Székesfehérvári Református Gyülekezet zenekara, a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet zenei szolgálata, a soproni Bánszki Bank szerepelt, Takács László pedig tangóharmonikán játszott. Akadt egy képzőművészeti kiállítás is, a templom fölé magasodó dombon Szűcsné Novák Mária tűzzománcait csodálhatta meg az, aki lábaival legyőzte a közel százméteres emelkedőt.

Mindenki szívesen jött és szolgált, szinte missziónak érezve a fellépést, amelynek részben érzékenyítő szerepet szántak, miközben minőségi zenét hallgathattak azok, akik úgy érezték, ezen a szombaton ott kell lenniük a kegytemplom mellett. Az eseményt Spányi Antal megyés főpásztor celebrálta szentmise zárta.