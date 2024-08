Megtelt hívekkel a székesegyház 2 órája

Spányi Antal: A Nagyboldogasszony ünnepe az öröm napja

Szűz Mária mennybevételének ünnepén szentmisét mutatott be Spányi Antal megyés püspök Székesfehérváron. A Királyi Napok kiemelt eseményén, részt vettek közéleti vezetők is, köztük Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila, illetve Róth Péter alpolgármester is.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Nagyboldogasszony napja az egyházi év legnagyobb Mária-ünnepe, amikor Szűz Mária mennybemenetelére emlékezünk. Csütörtök este ismét megtelt a Szent István-székesegyház hívekkel. – A hívő embernek szívében és lelkében a Nagyboldogasszony ünnepe az örömnek a napja – kezdte a főpásztor szentbeszédét, amelyben a jó és a rossz örök küzdelméről szólt és arról, hogy a sötétség és gonoszság fölött mindig ott volt valami reményt keltő fénysugár is. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap Spányi Antal arra is hívta fel a figyelmet, hogy Mária életét követve nekünk is igent kell mondanunk Isten hívására, hiszen az ő példáján megtanulhatjuk, hogyan figyeljünk életünkben az Isten szavára, és elfogadnunk megpróbáltatásainkat. Ő a bizonyítéka annak, hogy van örök boldogság.

