A városi gyermekek a természetes környezettől távol, attól szinte teljes elszigeteltségben töltik idejük nagy részét. Már az ötvenes években változás vette kezdetét, a családi házas övezetekben a konyhakerteket háttérbe szorította a díszkert divatja. A SZÉNA Egyesület célul tűzte ki egy olyan konyhakert létrehozását, ahol a helyi kisiskolások megismerhetik a zöldségnövények, gyümölcsök termesztési és gondozási folyamatait. A gyerekek részt vesznek a kertészeti feladatokban is, amivel fejlődik problémamegoldó képességük, önállóságuk és kooperációs- és kommunikációs képességeik egyaránt.

Fotó: SZÉNA Egyesület a Családokért

A projekt a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola diákjai bevonásával indult el a 2022/2023-as tanévben. Az elmúlt két tanév során az iskola diákjai gondozták a kertet. A tavaszi előkészítő munkáktól a nyári, őszi betakarításig minden munkafolyamatba bekapcsolódtak, a pedagógusok pedig ismeretterjesztő előadásokat hallhattak. A projekttel a helyi lakosságot is megszólították, akik gyógynövénytúrán és kóstolóval egybekötött előadáson vehettek részt Lencsés Rita gyógynövényszakértő vezetésével. Elindult a kapcsolatfelvétel más oktatási intézményekkel is, így a Székesfehérvári István Király Általános Iskolával is szerveztek előadást a gyógynövények ismeretéről és hasznosíthatóságáról – számolt be az elmúlt évek tapasztalatairól és eredményeiről a SZÉNA Egyesület a Családokért. A program megvalósulását Székesfehérvár MJV Önkormányzata és a Gaja Környezetvédő Egyesület is segítette.