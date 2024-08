Már több alkalommal is beszámoltunk a vármegyében zajló szúnyoggyérítés folyamatairól, illetve az ezzel kapcsolatos változásokról, és technikai megoldásokról. Hatalmas munka zajlik, – mondhatnánk azt is, hogy küzdelem – ember és vérszívó között minden nyáron, ebben a harcban most Rácalmáson és környékén a szúnyogok kerültek kicsit jobb helyzetbe, mivel sajnos a technika nehézségek merültek fel. A település önkormányzata a következőről tájékoztatta az ott élőket nem rég: – Az esti órákban az önkormányzat megrendelésére a szolgáltató megkezdte a légi kémiai szúnyoggyérítést Rácalmás légterében. Azonban a repülőgép műszaki hibája miatt a műveletet meg kellett szakítani. Sajnos, a mai alkalmat pótolni nem lehet, mert az országos tisztifőorvos csak július 31-éig engedélyezte a légi gyérítést a Duna-menti települések önkormányzatainak. A következő hetekben csak földi kémiai védekezésre lesz lehetőségünk. Amennyiben újra engedélyeznék a légi gyérítést, arról a tisztelt lakosságot tájékoztatni fogjuk. – És bár a harc még nem dőlt el, de Rácalmás környékén néhány napig érdemes az eddiginél is komolyabban venni a szúnyoghálók használatát!