Polgárdi: A Nyári Fesztivál negyedik napja. 16 és 18 óra között különböző gyermekprogramokkal várják ismét a lurkókat. 17 óra: Pepita Zenekar. 18 óra: Seuso+. 20 óra: Nemazalany és Sofi. 21 óra: Essemm. 22 óra: Bruno és Spacc, Házibuli a sörteraszon. 22:30-tól DJ Christian. 23 óra: DJ Metzker Viki.

Augusztus 20. (kedd)

Bodajk: 10.00 Ünnepi szentmise, kenyérszentelés 11.00 Koszorúzás 12.00 Szent István-napi közös ebéd 16.00-20.00 Népi fajátékok, kosaras hinta 16.00 Napvirág Dalkör műsora 16.30 Szücsi Frigyes régész előadása 17.00 Ünnepi torta felszelése 17.30 Álomtánc Hajnival Tánccsoport műsora 18.00 Die Junge Kaiser Kapelle koncertje 19.00 Csámborgó együttes koncertje 20.00 Harangjáték, Himnusz

Csákberény: 9.30 Ünnepi szentmise, melynek keretében (kb. 10.20-tól) kerül sor az új kenyér megáldására, megszentelésre.

Csákvár: Floriana Nap Csákváron Városi ünnepség, színpadi programok, koncertek, termelői és kézműves vásár, gyerek-és családi programok várják a látogatókat egész nap a Csákvári Pihenő Parkban. 20:00 órakor fellép Szikora Róbert és az R-GO.

Csókakő: Vári Vásár

Dunaújváros: Az esti nagyszínpadi program (19:30-tól) egy rendkívül látványos koncert show lesz, ahol olyan ismert dalok csendülnek fel, mint: Máté Péter: Hazám, Demjén Ferenc: Honfoglalás, Varga Miklós: Európa, vagy éppen Anna and the Barbies: Márti dala. A Szállj fel szabad madár című produkció után pedig látványos lézershow-val zárják a napot. Napközben is változatos programokkal készülnek: interaktív gyermekműsor, strandkézilabda verseny, vidámpark, arcfestés is lesz. A Szalki-szigetre ezúttal is kisvonat jár majd augusztus 20-án.

Enying: 9 órakor az ünnepi műsorokat Viplak Tibor polgármester nyitja meg köszöntőbeszédével, majd az új kenyér megáldására kerül sor. Ezt követően kitüntetéseket adnak át és zenél a polgárdi Kissek. 15 órakor a Cifrakertben fellép a Rozmaring Nyugdíjas Klub és a Princess TSE, 16:30-kor Opitz Barbi, 17 órakor az Abba Sisters, 18 órakor Raul, 19 órakor Roy és Ádám, 20 órakor Tami és a High Five Band.