Pótbeiratkozás lesz a művészeti iskolában

A méltán híres Móri Ifjúsági Fúvószenekar kiváló, külföldön is sikeres zenészei közül sokan a Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola növendékei voltak valaha, vagy még ma is azok. Az intézmény most pótbeiratkozást hirdetett.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Furulya, klarinét, trombita és ütőhangszerek. Ezekre hirdet pótbeiratkozást a 2024/2025-ös tanévre a Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola. A beiratkozás időpontja: 2024.09.02. 16.00-18.00 között lehetséges Móron, a Szabadság tér 7. szám alatt.

