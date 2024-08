Ünneplőbe öltözött diákokkal telt meg a nyár utolsó hétköznapján, augusztus 30-án a Tóparti Gimnázium megújult épülete. A felújított épület átadására már korábban sor került, az ünnepi öltözék ezúttal az új tanév köszöntésének szólt. A Székesfehérvár Önkormányzatával közösen szervezett tanévnyitón jelen voltak Székesfehérvár országgyűlési és közgyűlési képviselői, az oktatásért felelős intézmények vezetői, valamint a Tóparti Gimnázium tantestülete és diákjai.

Az ünnepségen részt vett Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár, aki beszédében elmondta, hogy az elmúlt időszakban sokat dolgoztak azért, hogy a lehető legjobban kezdődhessen el a tanév. – Nagyon sokat dolgoztak a városban azért, hogy ma itt lehessünk, s méltó módon tudjuk megünnepelni a tanévkezdést. Új iskolát építeni, iskolát felújítani a jövőbe vetett hit mintája. Olyan, mint amikor fát ültetünk. Olyan, mint amikor pedagógusként bemegyünk az iskolába és gyermekeket nevelünk, tanítunk. Magyarország kormánya elkötelezett a családok irányába, és a családokhoz szorosan hozzátartozik a köznevelés is. Ezért fontos, hogy ne csak épületeink, hanem tanulóink, pedagógusaink, megfelelő tartalmaink és eszközeink is legyenek!” – fogalmazott az államtitkár.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Cser-Palkovics András polgármester külön köszöntötte Balsay István korábbi polgármestert és Szűcs Sándort, az iskola egykori igazgatóját, akiknek döntő szerepük volt a Tóparti Gimnázium megalapításában. Cser-Palkovics András ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy hétfőn 1051 diák kezdi meg az általános iskolai tanulmányait a városi iskolákban, és közel 3500 fiatal számára indul a középiskola. – Köztük sok fehérvári és nem fehérvári is van, így amikor az iskolákról beszélünk, akkor az érinti Székesfehérvárt és az agglomerációt is. Ezért fontos, hogy az intézményeket időről időre felújítsuk, és ha szükség van rá, akkor bővítsük – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy 2022 óta mintegy 30 milliárd forintot költöttek, és költenek ezekben a hetekben is a fehérvári iskolák felújítására. – Ez egy óriási összeg! Köszönet Magyarország kormányának, hiszen a legjelentősebb forrást nyújtotta a Modern Városok Program keretében. Köszönet az európai közösségnek, hiszen az unió is biztosított forrást, és bízom abban, hogy hamarosan azok a támogatások is megérkeznek, melyekből újabb iskolákat tudunk megújítani – mondta el Cser-Palkovics András, egyúttal megköszönve a kivitelezők munkáját, a gimnázium munkatársainak és diákjainak türelmét is.