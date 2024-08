A segélyszervezet munkatársai és önkéntesei az elmúlt évben kétezerötszáz csomagot osztottak ki az iskolákban és több családok átmeneti otthonában, elsősorban az ország legszegényebb vidékein, jellemzően Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben, valamint Baranya településein. A korábbi évekhez hasonlóan a baptista tanszergyűjtést Béres Alexandra, a Súlykontroll életmód program kidolgozója és vezetője jószolgálati nagykövetként támogatja.

Bizonyos élethelyzetekben komoly terhet ró az iskolakezdés a családokra, főleg ahol több gyermek is él. Ezen igyekszik könnyíteni a Baptista Szeretetszolgálat évről-évre a Sulipakk kampánnyal.

Újdonság a kampányban, hogy idén online módon is összeállítható lesz egy tanszercsomag

Fotó: Baptista Szeretetszolgálat

– Partnereink és adományozóink segítségével az elmúlt esztendőben kétezerötszáz Sulipakkot sikerült összeállítanunk, ez pedig azt jelenti, hogy ennyi rászoruló családnak tudtunk segíteni, ennyi kisgyereknek sikerült mosolyt csalni az arcára az új tanév kezdetén – mondta Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke. – Fantasztikus ilyenkor látni, hogy a kislányok és kisfiúk mennyire tudnak örülni egy-egy ceruzakészletnek, új tolltartónak, tornazsáknak. Segélyszervezetünk egész éven át igyekszik segítséget nyújtani a rászoruló családoknak ruhaneművel és tartós élelmiszerrel, az idén megújult Sulipakk kampányhoz pedig remélhetően minél többen csatlakoznak majd. Egyebek mellett füzeteket, tolltartót, ragasztót, gyurmát, kulacsot, tornazsákot, iskolatáskát várunk, hogy ezzel is megkönnyítsük a nehéz helyzetben élő gyermekek tanévkezdését és hozzájáruljunk tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, ahhoz, hogy reményteljes jövő várjon rájuk.

A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében megújult külsővel honlapot indított, a www.sulidoboz.hu oldalon online módon, egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával támogathatók a rászoruló kisiskolások. Könnyen összeállítható a sulidoboz: ehhez csupán ki kell választani, hogy milyen összegben, alsós vagy felsős lánynak, fiúnak szánja az adományozó az ajándékot.

– A tanévkezdés komoly nehézségek elé állítja a mélyszegénységben élő magyar családokat, ezért fontos, hogy minél több kisgyermek iskoláztatását tudjuk segíteni a tanszer adományokkal – mondta Béres Alexandra. – Minden támogatásért nagyon-nagyon hálásak vagyunk! Most is szemünk előtt lebeg a kihívás, mivel a közelgő beiskolázás sokezer családnál okoz leküzdhetetlennek látszó gondot, de a szükségben élők, anyagi természetű bajba jutottak számíthatnak ránk. Egy tanszer adománnyal is lehet velük tudatni, hogy sokan gondolnak rájuk és nem maradtak egyedül!