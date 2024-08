„Kizárólag olyan dolgokban veszek részt, amihez valamilyen formában tudok kötődni”

A rendezvényt augusztus 28. és 31. között rendezik meg. 29-én tartották a konferencia hivatalos megnyitóját, amin elsőként Várkonyi Andrea köszöntötte a közönséget, aki elmondta, bár ez már a nyolcadik konferencia amit megtartanak, de számára ez az első alkalom, hogy a kuratórium elnökeként vehet részt az eseményen, hiszen pár hónapja vehette át ezt a szerepet. Köszöntő beszédében kihangsúlyozta, a tanulás olyan szabadságot adhat a jövő nemzedékének, ami semmivel nem összehasonlítható. – A tanulással érhetik el a fiatalok, hogy a későbbiekben csak olyan dolgokat csináljanak, amelyeket szeretnek, és annál boldogabb érzés nincs, mint ha valaki abban dolgozik, amit szeret. – Kiemelte kötődését is az eseményhez, és elmondta – Nem szoktam semmilyen olyan feladatot elvállalni, amivel nem tudok azonosulni, csak azért hogy csináljam vagy azért mert jól hangzik, hanem kizárólag olyan dolgokban veszek részt, amihez valamilyen formában tudok kötődni – Beszélt az idő és az anyagi kérdésekről is, elmondta: – Meg kell teremteni az időt a tanulásra, és ha anyagi nehézségek vannak, azokban tud segíteni például alapítványunk is a fiataloknak. – kiemelte a konferencia programjában igyekeztek olyan aktuális témákat válogatni, amelyek érdeklik a fiatalokat, így szó volt a kriptovalutákról, űrtechnológiáról, és a külföldi egyetemeken való tanulásról is.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

„Jobban szeretek adni, mint kapni.”

Közölte Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa. Aki köszöntőjének első szavaiban a fiatalokat szólította meg, és azonnal kiemelte: – Értetek hoztuk létre ezt az alapítványt! – Később pedig hozzátette: – Magyarország legnagyobb magánvállalatának kötelessége a társadalmi felelősségvállalásban részt venni. – Lokálpatriótaként a Vál-völgy térségében először az egyetemre-főiskolára járó diákokat támogatta az alapítvány, majd középiskolai ösztöndíjat és általános iskolai ösztöndíjat is alapítottak. Kimondottan jó hír volt az ösztöndíjasok számára, hogy a 2024/25-ös tanévre az alapítvány tavalyi ösztöndíjainak emelését kezdeményezi. Mészáros Lőrinc elmondta, a korábbi 4,5-ös átlag felett havi 150 ezer helyett 175 ezer forintot, 4-4,5-ös átlag között havi 120 ezer forint helyett 150 ezer forintot, és 4-es átlagig havi 100 ezer forint helyett 125 ezer forintot kaphatnak így a fiatalok. Megjegyezte: az alapítvány által a fiataloknak adott támogatások mellett a High Tech Suli programban számos iskola digitális fejlesztéseihez járultak hozzá, a Pro Filii Alapítvány évente milliárdos nagyságrendben nyújt támogatást a rászorulóknak.