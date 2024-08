Lepsényi Marietta, a Fejérvíz kommunikációs vezetője szintén örömének adott hangot az eseménnyel kapcsolatban. Kiemelte, hogy a megyei vízszolgáltató célja, hogy mozgásra, egészséges életmódra nevelje a fiatalokat és élményekkel ajándékozza meg a Fejérvíznél dolgozó családok csemetéit.

– Idén immáron harmadik alkalommal rendezzük meg vállalati gyermektáborunkat. Az egészség, a sport és a mozgás mindig is központi szerepet kaptak a tábor programjainak szervezésekor, valamint természetesen a gyerekek kéréseit, igényeit is figyelembe vettük. A tábort mindig egy értékeléssel és a következő évi tervek, célok meghatározásával zárjuk, és ez tavaly sem volt másképp. Akkor több gyermek is jelezte, hogy szívesen megismerkedne a kosárlabdázással és annak játékszabályaival, városunk sportolóival, ezért az idei év tervezetébe már bekerült ez a program is. Nemcsak a gyermekek, hanem számos kollégánk is rajong a kosárlabdázásért és rendszeresen látogatják az Alba Fehérvár meccseit, vagy akár szabadidejükben hobbiként űzik ezt a nagyszerű sportot. Az érdeklődés és lelkesedés hatalmas volt! Nagy örömmel tapasztaltam azt is, hogy az MKOSZ csarnok bérlésénél is rendkívül támogató hozzáállással találkoztam. A szervezők örömmel fogadták kezdeményezésünket, és mindenben segítettek, hogy a gyerekek számára emlékezetes és sikeres eseményt szervezhessünk. Ez a támogatás is hozzájárult ahhoz, hogy a tábor még különlegesebb és élménydúsabb legyen a résztvevők számára.