Már a bevezetőből is sejthető, hogy ez a nap nevetéstől és szurkolástól lesz hangos, de ez így is van rendjén. A szervező önkormányzat szeretett volna egy olyan eseményt életre hívni, amely minden korosztályt megszólít és még az iskola kezdés előtt mosolyt csal a családok arcára. A programfüzetet elnézve ez még akár könnyedén sikerülhet is, ugyanis különféle sportolási lehetőségek várják a mozogni vágyókat.

Már reggel 9 órától gurul a labda a kispályán a különböző csapatok, baráti társaságok részvételével, miközben ébresztő torna, 11-es rúgó verseny, ügyességi játékok, pónilovaglás és a várva várt Boglári Olimpia is megrendezésre kerül. Olyan különleges versenyszámokat tartogat az érdeklődők számára a boglári ötkarikás, mint a tojásszállítás, korsó tartás, traktorhúzás, zsákfutás, lepényevés, talicskából krumpliültetés, szögbeverés, gumicsizma hajítás, kötélhúzás és diadalüvöltés. A versenyzők biztatásában a lelkes közönségre is számítanak a szervezők, így a torokköszörülésről se feledkezzen meg senki! A napot habparty zárja a Vértesboglári ÖTE jóvoltából.