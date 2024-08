+1 Titkok a polgármesteri szobában

Különleges kincset rejt a mai polgármesteri szoba: Pekáry István gobelin képén jelenetek láthatók Székesfehérvár történetéből, alul pedig a város címere kapott helyet. Ebből ered az „élet fája”. A fa ágai négy történelmi eseményt választanak el egymástól. Az első képen a fiatal István király fehér lovon érkezik, hogy megtekintse az épülő bazilikát. Itt lesz majd az ország levéltára, kincstára. Itt áll majd a királyi trón, és ebben a templomban koronázzák később a királyokat. A második képen II. Endre 1222-ban kiadja az Aranybullát. A király mellett egy szerzetes olvassa fel a hatalmas aranypecséttel ellátott okmányt. A harmadik kép 1688-ra emlékeztet, amikor a város felszabadul a török uralom alól. A huszárok, hajdúk élén Batthyány Ádám tábornok, velük szemben a fegyverüket átadó turbános törökök láthatók. A negyedik képen Mária Terézia a trónon ül hermelinpalástban. A képen a ma is álló püspöki palota is látható. Fent a magasban magyar szentek, angyalok, valamint Pekáry korának Székesfehérvára kapott helyet. A képet 1939-ben kiszállították New York-ba a világkiállításra és ott a magyar pavilon büszkesége lett, aranyérmet nyert. Közben kitört a világháború, nem tudták hazaszállítani, így sokáig New-York város polgármestere őrizte a dolgozószobájában. Végül faládába rejtve, a Vulkánia gőzös utolsó kalandos útján tért haza.