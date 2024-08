A Pincefesztivált megelőzőn augusztus 20-án, kedden tartja hagyományos borversenyét a település, 23-án, pénteken pedig már indul is az első bortúra, az Éjszakai Rizlingtúra, amit aztán egy retró diszkó követ. Szombaton Kozma Zoltán tiszteletére Motoros Emlékfelvonulást tartanak, mely során áthaladnak Középbogárdon és Szabadhídvégen is. De szintén ezen a napon hirdetik ki a borverseny eredményét és átadják a Lajoskomáromért díjat is.

Ami a további műsorokat illeti, lesz Senior örömtánc, jönnek a Hórihorgas Hujákolók, fellép a Discover Band, az Áldás Együttes, az Alfa Zenekar és még sokan mások.

A kísérőprogramokról, valamint a részletekről itt olvashat bővebben.