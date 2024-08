Hagyományt teremtettünk, mondta el a rendezvény szervezője a Sárszentmiklósi Közösségi Ház vezetője Szloboda Mariann, aki immár az ötödik alkalommal készül a Nyárbúcsúztató Családi Nap megtartására. Várnak mindenkit szeretettel, aki szeretne kikapcsolódni augusztus 31-én a kis közösség nagy rendezvényén, ami délután kettőkor veszi majd kezdetét. Idén is számtalan érdekes és játékos programmal hívnak kicsiket és nagyok egyaránt a szervezők, és persze, hogy most sem maradhat el, az egyik legkedveltebb és egyben legviccesebb program a fánkevő verseny! A vidám és falánk programelem mellett, persze sok más is lesz még így például kézműveskedés, arcfestés, csillámtetoválás. Aki sportolni szeretne egy kicsit, azt a ping pong versenyen várják majd örömmel, akinek pedig nem lesz elég a fánk, azok este a tábortűznél szalonnát is süthetnek majd maguknak.

Elmaradhatatlan program a légvár

Fotó: A művelődési ház