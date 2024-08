Több civilszervezet képviseletében keresték meg a napokban szerkesztőségünket, miszerint szándékosan akadályozza az önkormányzat az első Abai Bagolytúra augusztus 17-re tervezett megtartását. Az információk szerint, a program megvalósításában hat abai civil szervezet képviselői vesznek részt. Az egyik szervező, közösségi oldalán megjelent bejegyzésben a következő volt olvasható: – A környéken több faluban is évről-évre megrendezik. A kérésünk annyi volt a művelődési ház és az önkormányzat felé, hogy használhassuk a Fórum mögötti sátrat, illetve a Kert elnevezésű rendezvényteret. Levelünket július 26-án küldtük el László Anitának. Az igazgatónő a mai napon továbbította számunkra Dr. Mikula Lajos polgármester úr válaszát, melynek utolsó mondata, hogy határozottan nem támogatja ezt a rendezvényt. Nekünk sem a rendbontás, sem a nyugalom megzavarása nem áll szándékunkban. ….Elfogadjuk a döntést. A rendezvény más indulási állomással kerül megrendezésre. A részletekkel pedig hamarosan jövünk. Továbbra is várjuk a játszani vágyó csapatokat! –

A művelődési intézmény munkatársai augusztus 27-ig szabadságon vannak, az intézmény zárva tart.

Fotó: az önkormányzattól

Megkerestük a település polgármesterét is, akit telefonon sikerült utolérni, és akitől a következő információkat kaptuk. – Megkaptuk a megkeresést, tudunk a tervezett rendezvényről. Bár a pontos részleteit nem ismerjük, de semmilyen formában nem támogathatunk olyan rendezvényt, ami hajnalig tartó, a lakók nyugalmát is megzavaró alkalom lehet. Megtiltani természetesen nem tudjuk, és nem is szeretnénk, de támogatni sem tudom az elképzelést. – Az október 1-ig polgármesteri tisztséget ellátó településvezető elmondta azt is, hogy az Abai Művelődési Ház augusztus 12-től 27-ig zárva tart, a benne dolgozók szabadságon lesznek, és ezért nem áll módjukban a művelődési intézményhez tartozó rendezvénysátrat, a tervezett programhoz biztosítani.

Nincs könnyű helyzetben a település közössége, hiszen az utóbbi időszakban, leginkább csak a feszültséggel és nézeteltérésekkel terhelt Aba volt a téma a legtöbb felületen. Október 1-től megváltozik Aba önkormányzatának összetétele, ami talán nyugvópontra helyezheti a szebb időket is megélt kisváros életét. Addig is, mi igyekszünk majd objektív és tényszerű tájékoztatás adni akár a bagolytúra további fejleményeiről, akár a település életében történő egyéb eseményekről is.