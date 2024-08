– Mára bizonyossá vált, hogy a Magyar Honvédség légiereje képviselteti magát a légiparádén – számolt be a részletekről Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke. – Katonáink elhozzák majd a repülőnapra a H-145M típusú helikoptert és a Zlin kiképző repülőgépet, mindkét korszerű légijármű személyzete statikus és dinamikus bemutatóval egyaránt készül. A többi földi program mellett ott lesznek a leszállópálya mellett a toborzók és a területvédelmi alakulat egyenruhásai, utóbbiak a közelharc izgalmas pillanatait elevenítik fel a közönség előtt. A katonák kialakítanak egy országúti ellenőrzőpontot is, ahol egy feltételezett, kritikus helyzetben fegyverrel, vaklőszerrel tartanak bemutatót.

A H145M típusú forgószárnyas kiképző, kutató-mentő, valamint fegyveres tűztámogató helikopter is, a fejlesztők egy légijárműben ötvözték ezeket a harci tulajdonságokat. Sebességével és emelkedési képességével tűnik ki vetélytársai közül: közel 300 kilométeres sebességgel képes repülni, akár tíz fővel a fedélzetén is eléri a hat kilométeres magasságot, miközben még külső súlyokat, fegyverzetet is magán hordoz. A pilóták munkáját digitális műszerek segítik. Amikor ezeknek a gépeknek az utolsó megvásárolt példányai évekkel ezelőtt, 2021 decemberében megérkeztek Magyarországra, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyik fontos szakasza zárult le, hiszen a könnyű, többcélú katonai helikopterek azóta új minőséget képviselnek a honi légtérben.

A toborzók ismét minden lehetőségről beszámolnak majd, amellyel fejlődő hadseregünk várja a jelentkezőket

Fotó: feol.hu

A Zlin repülőgépek beszerzése 2017-ben valósult meg, azért jöttek Magyarországra, hogy felváltsák a jó öreg Jak-52-eseket. Ezek már erősebb motorral szerelt, négyüléses, felderítő és futár feladatokat elvégezni képes légijárművek, amelyek műszerezettsége korszerű, ezért részt vehetnek akár a nemzetközi légi forgalomban is. A műrepülésre, valamint az éjszakai és a műszeres feladatok végrehajtásának gyakorlására alkalmas légieszközök üzemanyagtartályaiknak köszönhetően egy feltöltéssel négy órát maradhatnak a levegőben, hatótávolságuk nyolcszáz kilométer.