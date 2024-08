Apró változtatásokkal ugyan, de folytatódnak a mai napra tervezett programok a Királyi Napokon – derül ki a a rendezvénysorozat legfrissebb bejegyzéséből.

„Örömmel jelentjük, hogy hétfőn is folytatódik a középkor a Belvárosban, néhány apró változtatással az eredetileg meghirdetett programhoz képest. Akik a helyszínen járnak, már tapasztalhatták, hogy a sátrakat ma nélkülöznünk kell, de az asztalokon folytatódnak a foglalkozások, amelyek egy része néhány méterrel arrébb költözött. A hagyományőrzők is készülnek a bemutatókra a Zichy ligetben, a Városház téri középkori piac is működik tovább, a Szabad Színház művészei pedig a közönség között járnak” – olvasható.

A Királyi Napok mellett ma délután 15 órától kezdődik az Öreghegyi Mulatság is, mely egészen a késő esti órákig várja az érdeklődőket.