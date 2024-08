Támogató szülőket, lelkes gyerekeket keresnek Vajtán, abban a reményben, hogy iskolai tanszerek és egyéb tárgyak felajánlásával segíteni tudnak az arra rászoruló családoknak az iskolakezdésben. Egy igen kedves felhívás jelent meg a napokban a település közösségi oldalán: – Te is új táskával kezded a tanévet? Régi jó állapotú táskádat, tolltartódat, feleslegessé vált iskolaszereidet, kinőtt tornafelszerelésedet vagy ünneplő ruhádat ajánld fel másoknak! Adni jó, légy részese Te is! – De a kezdeményezéshez nem csak adományozókat keresnek, hanem olyan családokat is ahol szükséges lenne és elkelne a segítség ilyen formában. A jelentkezésre augusztus 20-ig van lehetőség, további információk Vajta település közösségi oldalain olvashatók!