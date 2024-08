Egyrészt arra voltunk kíváncsiak , hogy ők a fent említett aggodalmak mellett, milyen problémákkal szembesültek az átállás során, számolnak-e fel esetlegesen késedelmi kamatot, illetve a jövőben hogyan és miként kérhetnek majd segítséget az ügyfelek online, illetve személyesen. Elektronikus megkeresésünkre az alábbi választ kaptuk:

„Azzal kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az E.ON Áramszolgáltató Kft. beolvadását követően az MVM Csoporthoz érkező mintegy 2,5 millió új ügyfelünk átvételével járó kéthetes intenzív migrációs időszak zajlott. Azt követően pedig 2024. július 15-én reggel 8 órától minden ügyfelünk számára megnyílt a teljes körű ügyintézés lehetősége.

Az üzletszabályzatunknak megfelelően az összeget mindig a számla fizetési határidejére kell rendezni, ugyanakkor, egyes ügyfelek esetében az informatikai átállás miatt, az E.ON Áramszolgáltató Kft. már nem tudta a 2024. június hónapban kiállított villanyszámla ellenértékének kiegyenlítését csoportos beszedési megbízás útján kezdeményezni, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. pedig az informatikai átállást követően, 2024. július 19. után vált jogosulttá a számlavezető pénzintézete felé a fizetési kérelem benyújtására, így az érintett számlák ellenértékének beszedésére. Az MVM Next nem számolt fel késedelmi kamatot, ha az ügyfél megvárta ezen későbbi időpontban teljesülő csoportos beszedést.

Az MVM soron kívüli fejlesztésének köszönhetően az áramszámlázási rendszerek leállítása alatt is biztosítottuk az online diktálás lehetőségét az mvmnext.hu/irasos címen elérhető felületen, regisztráció nélkül is. Rendkívüli diktálásra a leállás időszakában nem volt szükség, ugyanakkor ezúton is felhívjuk ügyfeleink figyelmét – ahogy azt az előzetesen kiküldött tájékoztató levelekben is megtettük – , hogy ellenőrizzék számlájukon a diktálási időszakukat, mert lehet eltérés a korábbiakhoz képest.

Azon ügyfelek, akik eddig is diktáltak, továbbra is diktálhatnak a megszokottak szerint, az átállást követően nem kell külön nyilatkozatot tenniük.