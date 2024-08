– Miként látja, milyen a vadgazdálkodással foglalkozók viszonya a mezőgazdasági termelőkkel: sok a feszültség, vagy alapvetően meg tudnak egyezni a károk enyhítéséről, fedezéséről, a megelőzésről?

– A vadászatra jogosultak és a mezőgazdasági termelők viszonya egyre feszültebb. Ennek több oka is van. A mezőgazdaság harmadik nagyon nehéz évét éli és sok gazdálkodó van nehéz helyzetben az elmaradt terméshozam, a magas inputanyagárak és az alacsony terményárak miatt. Ebben a környezetben a kárérzékenységük is megnövekedett, ami természetes. A vadászatra jogosultak sincsenek jobb helyzetben. A bérvadászati kereslet, így az árbevételük is jelentősen csökkent, valamint a sok vadkárigény miatt erősen megnövekedett a kiadásuk. A békés egyezségkötések gyakran elmaradnak és eljárások sokaságát indítják meg a kárérvényesítés érdekében. Az eljárások magas eljárási költségekkel járnak, melyek a végén valamelyik fél – zömmel a vadászatra jogosult – költségvetését terhelik. Az elhúzódó peres eljárások, majd a késedelmi kamatok sok esetben megduplázzák az alap kárigényt. Érdemes meggondolni, mikor állunk bele egy-egy pereskedésbe.

A kerítés megvédi a tulajdonost az őz kártételétől, de nem elegendő a szarvas ellen. Oda már 2,5 méter magas kerítés kellene

Fotó: FMH-archív

– Rendben van a jogszabályi környezet, vagy még mindig módosításra szorul?

– A jogszabályi környezetben még számos módosításra lenne szükség. Véleményem szerint indokolatlan a fácán, mint vadkárt okozó faj bent tartása és érdemes lenne pár definíciót is tisztázni, mint amilyen például az állandó vadvédelmi kerítés, az ideiglenes vadvédelmi kerítés. Vannak olyan haszonnövények, melyek egyre népszerűbbek, de nincsenek nevesítve az igénybejelentési határidő tekintetében. Ilyen a szemes cirok is, amely termesztésileg a kukoricához áll a legközelebb, de nincs nevesítve a jogszabályban. Továbbra is fennáll a jegyző és a közjegyző fogalmának összekeverése, mely bizonytalanságot okoz az eljárásokban. Összességében elmondható, hogy meg kell tanulnunk együtt élni a vaddal és törekedni kell az ezzel kapcsolatos kompromisszumokra. A vad is egy folyamatosan megújuló természeti erőforrás, mellyel gazdálkodnunk kell. A gazdálkodáshoz szükség van az erdő és a mezőgazdálkodási oldal szoros együttműködésére is. Számos olyan agrár környezetgazdálkodási program van, mely élőhelyet teremt és vadat von el a károkozás helyétől, és ez örvendetes. Nagy szükség lenne a gazdálkodók egymás közötti együttműködésére is a károk enyhítése érdekében, mert a vadászatra jogosult lehetőségei korlátozottak és végesek. A megfelelő vetésszerkezet kialakítása, a nagy egybefüggő táblaszerkezet megszüntetése sokat segíthetne a kármegelőzésben. A nagyvadállomány intenzív hasznosítása, apasztása folyamatban van, melynek eredménye csak lassan fog megmutatkozni. Nem lehet cél a vad kiirtása és mészárlása, mert az nem emberhez méltó!