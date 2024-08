Ahogy azt korábban megírtuk, Gondtalan Sulikezdés néven a két szervezet idén is tanszergyűjtő akciót szervezett annak érdekében, hogy minél több Fehérvár és környékén élő család iskolakezdését megkönnyítsék. A gyűjtés nemrég véget ért és, ahogy az minden évben lenni szokott idén is rengeteg tanszer gyűlt össze. Erről egy pénteki sajtótájékoztatón számolt be Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője és Kostka Miklós, a Next Stop igazgatója.

Minden eddiginél sikeresebb volt a tanszergyűjtési akció!

Fotó: Déri Brenda / FMH

– Az állam biztosítja a térítésmentes tankönyveket, az önkormányzat pedig a gyermekétkeztetést állja valahol 50%-ban, míg valahol 100%-ban. E mellé azonban a gyermekeknek tanszerekre is van szükségük, ami sok esetben jelentős anyagi kiadásokat követel a szülőktől. Utóbbiakat is szeretnénk enyhíteni, így nagy öröm, hogy az összegyűlt tanszereket közel 60 rászoruló család között tudjuk szétosztani – kezdte Mészáros Attila alpolgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a gyűjtéshez számos másik szervezet is csatlakozott.

Kostka Miklós, a Next Stop igazgatója a gyűjtés kapcsán elmondta, hogy csakúgy, mint eddig, idén is sikeres volt a jótékonysági akció.

– Öröm volt látni, hogy a mostani alkalommal is ennyien becsatlakoztak és felajánlásokkal segítették a gyűjtést. A helyszín biztosítása mellett a Next Stop leltározta az összegyűlt adományokat, majd pedig hasonló értékben, mint ami összegyűlt mi is hozzátettünk, megduplázva ezzel a tanszeradományokat.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője azt is elárulta továbbá, hogy a gyűjtéshez csatlakozó szervezeteknek köszönhetően az eddigi legnagyobb tanszeradomány gyűlt össze, mellyel legalább 50-60 családot tudnak segíteni.

A tanszerek kiosztása jövő hét szerdán, augusztus 21-én kezdődik és igyekeznek minden olyan családot részesíteni az adományokban, akikkel kapcsolatban állnak, kiemelten a többgyermekes családokat.