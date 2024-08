Számos különleges esemény színesítette a programot. Az egyiken a FEOL is ott volt. Mint beszámoltunk róla, az Alba Fehérvár kiválóságaival is találkozhattak, sőt játszhattak is a legszerencsésebb csöppségek: villanó vakuk, szelfik, autogramok és kosarak minden mennyiségben.

Öröm és mosoly az arcokon. Ez a kép a drón bemutatón készült.

Fotó: Fejérvíz

Örökre szóló élmények

Mindemellett több meglepetést is tartogatott a hét a megyei vízszolgáltatónál dolgozók gyerekeinek. Hogy pontosan mit? – erről Lepsényi Mariettát, a Fejérvíz kommunikációs vezetőjét és a tábor főszervezőjét kérdeztük.

– Az egész héten át tartó programok közül a legnagyobb sikert egyértelműen a kosárlabda oktatás aratta, ahol Horváth Richárd edző és az Alba Fehérvár profi játékosai vezették az edzést. Az új Alba Aréna sportcsarnok látogatása szintén nagy sikert aratott, különösen, hogy a gyerekek bekukkanthattak a VIP részlegbe is. Ezt a programot a Város vendégszeretetének köszönhetjük, ahol Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere kísérte végig a csoportunkat a csarnokon, és örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a tábor programjai között szerepelt a csarnok meglátogatása is – kezdte beszélgetésünket, majd folytatta a népszerű programelemekkel, amelyek közül akadt jó néhány még.

Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere mutatta meg a gyerekeknek az új Alba Arénát.

Fotó: Fejérvíz

Gyógynövények, kutyák és amerikai foci

A természetkedvelők körében Lelkes Erika, a fejérvíz munkatársa által tartott gyógynövényes workshop bizonyult a legnépszerűbbnek, sőt, aznap a gyerekek saját készítésű fürdősóval térhettek haza. Mint megtudtuk, másnap ismét a gyógynövényeké volt a főszerep. Lencsés Rita gyógynövényszakértő segítségével a gyerekek gyógynövényekből szörpöt főzhettek.

Találkozás a Pata és Mancs Egyesület négylábú barátaival.

Fotó: Fejérvíz

– Volt még terápiás kutyás foglalkozás is a Pata és Mancs Egyesület négylábú barátaival való találkozás minden résztvevő számára emlékezetes maradt, hiszen közvetlen közelről tapasztalhatták meg az állatok gyógyító jelenlétét. Az utolsó napon, bár a gyerekek már fáradtak voltak, az amerikai fociedzés mindenkit feltöltött energiával. Trembulyák Péter edző vezetésével a gyerekek megtapasztalhatták saját erejük határait, amit a dicséretek és az új élmények tovább erősítettek bennük. A nap végéhez közeledve a fagyizás és pizzázás mellett - a szülőkkel közösen - egy hatalmas kviddics bajnoksággal ünnepeltük meg az együtt töltött napokat, melynek szabályait és kellékeit a gyerekek saját kreativitásuk segítségével alkották meg. A tábor zárásaként közösen összegeztük az élményeket. Nagyon szeretnénk jövőre is megrendezni a tábort!