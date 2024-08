Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az első alkalomra biztos, hogy nagyon emlékszik. Mennyit főztek, mennyien jöttek el?

– Megpróbáltuk betájolni és jellemzően 250 adag étellel készültünk. Körülbelül olyan 80-100 ember érkezett meg már az első alkalomra is. Megkerestük a hajléktalan szállókat, és hírt adunk erről a lehetőségről, megpróbáltunk promotálni olyan formában is, hogy kis plakátokkal hirdettük, és így volt érdeklődés. Azt tudtuk, hogy jó ünnepi dátumokat választani, mert akkor nem úgy van az ételkiszállítás a hajléktalanszállókon, tudtuk, hogy azzal jót teszünk, ha ünnepnapokra tesszük. Így alakult ki, hogy március 15, május 1., október 23. és a decemberi dátumok maradtak.

Nagyon fölkavarta az első alkalom, a találkozás velük?

– Több alkalom is fölkavart az elején, utána kezdtünk belerázódni. Egyébként mindig felemelő, amikor túl vagy egy-egy ilyen alkalmon és hazamész utána. Mindig ezt kapjuk vissza. Hiába látja az ember, hogy milyen nyomorúságos helyzet ez, de aki másnak ad, az maga is felüdül. Ez a visszacsatolás, ez mindig érezhető, kézzelfogható és felemeli az embert.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ezért van ott a fia, Ádám is a pult mögött?

– Mi nem kényszerítünk senkit, Ádám önmagától ajánlkozik erre a dologra. Nem mindig jön el, de azt vettem észre, hogy ő ezt örömmel tudja csinálni.

Voltak különleges élményei?

– Az első alkalomkor megjelent egy hölgy, Sósné Erzsike, evett a meleg ételből, és nagyon elégedett volt. Olyannyira, hogy a következő alkalommal is jött, de akkor már készült egy verssel. A vers lényege a hála megfogalmazása volt, amit szeretett volna velünk megosztani. Úgy volt megfogalmazva, hogy a Boldog délután minden egyes betűjénél, a B-nél, az O-nál egy-egy sor született, amivel méltatta ezt a kezdeményezést. Megkérdeztük tőle, hogy megengedné-e, hogy használjuk ezt a nevet. Ez neki egy nagyon nagy elismerés, nagy megtiszteltetés volt, és hozzájárult. Így volt a névadása ennek a Boldog délutánnak. Utóbb derült ki, hogy neki ez akkor annyira jól esett, ez a fogadtatás, a törődés, hogy már akkor megfogalmazta magában, hogy ha egyszer valahogy pénzhez jut, akkor ő szeretné egyszer megvendégelni hasonló sorsú barátainkat. Ez a történet egyik része. A folytatás az, hogy mentek az évek, az alkalmak, a vendéglátások, már a sokadikon voltunk túl, amikor egyszer csak megkeresett bennünket, hogy történt az életében valami, pénzhez jutott. Állítólag meghalt a fia, és az életbiztosítása után szabadult fel neki valamennyi összeg, de ő ebből szeretne egy alkalmat megszervezni. Teljes erőnkkel mellé álltunk és itt olyan megmozdulás volt, hogy olyan 500 palacsintát lesütöttünk. Sportolók, vízilabdás lányok, kézilabdás lányok egymást váltva jöttek, és reggeltől estig sütöttük a palacsintákat több rezsón, hogy elkészüljön időben. Másnap jött a pillanat, amikor a Boldog délutános kötény Erzsike nyakába került, és ő adta ki ezeket. Erzsike később elkezdett prózaírással is foglalkozni, sőt, annyira föl volt lelkesedve, hogy ő maga szervezett, Ki-Mit-Tud?-ot és az ott összegyűlt összeget például a Letícia javára ajánlotta fel, hogy könnyítsen a dolgukon. Ilyen több alkalommal is történt. A fordulat pedig az volt a történetben, hogy egyszer csak néhány évvel ezelőtt eljött hozzánk, az irodánkba és beszélgetni szeretett volna velünk. Elmesélte, hogy megbetegedett, rákos lett, és nem tudja, hogy hogyan lesz, nem tudja, hogy mit tegyen. Nagyon bizakodó volt, és szerette volna ezt megosztani velünk. Nagyon megtisztelő volt, hogy velünk akart ezekről a dolgokról beszélgetni. Mi akkor közösen imádkoztunk, beszélgettünk vele, kicsit lelkesítettük, kicsit tartottuk benne a lelket, nagyon szépen váltunk el. Sajnos néhány hétre rá kaptuk a szomorú hírt, hogy elhunyt. Mint kiderült, Kecskemétről származott, és a rokonai elszállíttatták oda. Mi úgy gondoltuk, hogy nagyon szeretnénk tőle méltóképpen búcsút venni, így a Boldog délután nevében egy koszorút készíttettünk. Elmentem Kecskemétre a temetésre, és a szertartás után a rokonok jöttek érdeklődve, hogy én ki vagyok, meg miért vagyok ott, mert ők nem tudnak semmit Erzsikéről, már évekkel korábban eljött Kecskemétről, és szinte csak a halálhíréről értesültek. Elmondtam nekik, hogy ki vagyok, miért jöttem, és elmondtam nekik, hogy Erzsike volt a névadója ennek a jótékonysági közösségnek. Elmondtam azt is, hogy itt milyen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy embereken segítsen. Azt mondták, hogy nagyon csodálkoznak rajta, mert Erzsike egy megrögzött hazudozó volt, azért jött el, mert ott már nem volt maradása. Mi lett a tál ételből, igaz?