Elképesztő méz kínálattal találkozhatunk Székesfehérváron az Országzászló téren a Fehérvári Mézünnepen, melyet augusztus 9–11. között tartanak. Fejér vármegye legjobb méhészei kínálják eladásra mézeiket. A mindenki által jól ismert virágméz és akácméz mellett kóstolhatunk édesköménymézet, pohánkamézet, valamint a medvehagymából és a kislevelű hárs virágából készült mézet is.

A portékáikat kínáló méhészek készséggel segítenek kiválasztani az ízlésünknek vagy éppen a felhasználási célnak megfelelő mézet. Találunk kínálatunkban olyan mézeket is, melyek kifejezetten egy-egy egészségügyi probléma esetén nyújtanak enyhítést, így például van olyan méz, amellyel a reflux hatásosan visszaszorítható. A kilós kiszerelésű mézek mellett igazi különlegességeket, ínyencségeket is kínálnak a standok pultjai. Találunk virágport is, amelyet bátran hozzákeverhetünk a reggelinkhez, vagy bármely ételünkhöz, és érdemes is így tenni, hiszen számos kedvező élettani hatással bír. Ha azonban édesszájúak vagyunk, akkor érdemes egy kóstolással egybekötött pillantást vetni azokra a mézekre, melyekbe különféle magokat kevertek: diót, kesudiót, stb. Míg a gyerekek kedvence garantáltan a mézből készült lepkés és egyéb formában pompázó nyalóka vagy éppen a mennyeien puha mézeskalács lesz, melynek készítője saját mézet használ süteményeihez. Az ízbomba pedig magáért beszél.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A mézszakma krémje

A mézünnepen kiállító méhészek magas szakmai színvonalat képviselnek, s erről a szervező Szent István Mézlovagrend gondoskodott, hiszen ők választották ki azt a nyolc kiváló méhészt, akiknek a portékáival most találkozhatunk. Vannak többen is, de ők kimondottan jó mézekkel jöttek ki. Mindegyikük kóstoltatja és ismerteti az érdeklődőkkel a mézek jótékony hatásait. Méhészeink vándorlással gyűjtik a mézet, így akár az ország különböző pontjaira is elviszik a méheket több száz kilométerre azért, hogy itt a Fejér vármegyei vásárlók érezhessék azt, hogy az ország minden tájékáról kóstolhatnak mézeket – mondta el Lódi József, a Szent István Mézlovagrend nagymestere.