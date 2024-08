A helyi művelődésszervező Jersey Dia kalauzol el minket ebben a mesés világban, miközben arra is fény derül, hogy a tavalyi évben életre hívott rendezvény minek köszönheti népszerűségét.

A gyerekek alkothatnak, játszhatnak péntek délután.

Fotó: Közösségi ház / archív

Pénteken délután jön a Meseünnep: mit takar ez pontosan?

– Jómagam tavaly érkeztem művelődésszervezőként a faluba, és láttam a közösségi ház udvarán levő elhanyagolt Illatkertben tündérek és manók laknak. Gyorsan segítségül hívtam a gyerekeket - akik még hisznek a mesékben - és közösen rendbe tettük a kertet, és építettünk tündérpalotát és manólakokat. Egész nyáron alkottunk, főként újrahasznosított alapanyagokból, és elneveztük napközis táborunkat Varázslatos Tündércsalogató Alkotó Nyárnak. A Meseünnep ennek az alkotó folyamatnak a záróeseménye, ahol megünnepeljük a csodaszép nyári napokat, és az együtt töltött varázslatos időt. Szerettem volna, ha a gyerekek nem orrot lógatva indulnak szeptemberben iskolába, óvodába, hanem csupa mesékkel és élményekkel teli szívvel és érzésekkel felbátorítva. Már a tavalyi első Meseünnepen is teljesen elérzékenyültem, amikor megláttam az első kis vendégeket, ki tündérruhában, ki manónak öltözve vonult végig a falun a közösségi házhoz. Most is arra bátorítom a gyerekeket, hogy így érkezzenek, egy röpke délutánra változzanak mesebeli szereplőkké!

Már tavalyi gyönyörűvé varázsolták a szorgos kezek az Illatkertet és ez minden bizonnyal idén sem lesz másként.

Fotó: Közösségi ház / archív

Milyen programokkal készülnek ezen a varázslatos délutánon?

– Batyus piknik lesz leterített plédekkel, párnákkal, napernyőkkel, közös terülj, terülj asztalkával. 14 órakor kezdődik az Illatkert manóságos és tündérséges névadó ünnepsége, majd a Lóca együttes fogja zenéjével elbűvölni és megtáncoltatni a gyereksereget. 16 órától Nágl Marika néni - a falu nagy tiszteletnek örvendő mesemondója - mesél, miközben a kreatív sátorban mindenki festhet magának egy szép kavicsot, amibe belesuttoghatja a szíve legnagyobb vágyát, és elhelyezheti az Óhajok kertjében. Készítünk majd Titkos füzetet is, melyben minden kisgyerek belerajzolhatja, vagy beleírhatja majd a legtitkosabb gondolatait. Várunk mindenkit szeretettel!