Székesfehérváron nyolcvanezer fa van, melyek közül több ezer fa egy-öt éve lett elültetve. Ezek egyenkénti és folyamatos öntözése elképesztő feladat, éppen ezért a Városgondnokság számára is nagy segítség, ha a lakók a környezetükben lévő fákat öntözik. A Városgondnokság évek óta felhívást intéz a lakossághoz, hogy öntözzék ők is a fákat, növényeket, ha tehetik. Palotavárosban pedig néhányan úgy gondolták, hogy ők bizony megtehetik, nem sajnálva sem az időt, sem az energiát a fák megmentésére, s hozzájuk bárki csatlakozhat! A fák öntözése alkalmanként egy-kétórás munkát jelent, de természetesen senkinek sem kötelező végig maradnia, már az is nagy segítség, ha csak egy fát megöntözünk. Ha nem is vödörrel a kezünkben indulunk futni vagy bringázni, kutyasétáltatáshoz vagy az esti egészségügyi sétánkhoz bátran és büszkén kapjunk fel egy kisebb vödröt, és legalább egy fát öntözzünk meg. A fák meghálálják a gondoskodást, és hamarosan a fakó színű, száradó lombozatú fa helyett egy zöldellő, egészséges fa mellett sétálhatunk majd el. Azok, akik hajlandóak öntözni a fákat, nem a kellemes esti sétát és televíziónézést cserélik le a kemény munkáért, hanem a pusztuló fák, és azok minden következményét cserélik el egy élhető és szebb jövőért.