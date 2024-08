Az elsősök iskolakezdése rendszerint a legdrágább, mivel értelemszerűen ilyenkor még nincsenek az előző évből megmaradt és még használható füzetek, íróeszközök, tornazsákok. Egy iskolakezdő és egy, az általános iskolai tanulmányait befejező diák tanévkezdési csomagjának ára között akár 50 százalékos különbség is lehet. Persze sok múlik a szülők és a gyerekek döntésén is, hiszen bármely tanévben dönthetünk a legolcsóbb és a dizájnolt tanszerek között, melyek árai között hatalmas különbségek vannak.

Spirálfüzetet 250 forintért éppúgy találunk, mint 6700 forintért. Hogy mi a kettő között a különbség? Nagyjából csak a külcsín: az olcsóbb füzeten nincsen minta, többnyire egyszínű, karton lap az eleje, ugyanakkor a funkcióját ez is tökéletesen ellátja. Ugyanakkor az olcsó termékek terén sem érdemes általánosítani, hiszen valóban vannak olyan termékek, amelyek minősége silánynak mondható, a lap könnyen szakad, gyűrődik, ami azért is fontos tényező, mert bírnia kell a napi szintű használat mellett a ki- és bepakolászást a hátizsákba, és az abban való hánykódást is. A több ezer forintos füzetnél már kedvenc Disney hercegnőnk mosolyoghat vissza ránk, sőt, nemcsak a borítóról, hanem akár a füzet minden egyes lapjáról is. Ezekbe a füzetekbe sokszor beépítenek még plusz műanyag irattartókat, esetleg kivehető szintén műanyag vonalzót is. Hogy ki melyiket választja, azt többnyire a pénztárca és a szülő idegrendszere dönti el, aki kérdés, mennyi ideig tud ellenállni a színes füzetért küzdő gyermekének. Mindez nemcsak a füzetekre vonatkozik, ugyanekkora különbségek mutatkoznak a tornazsákok, iskolatáskák és még az írószerek háza táján is. Természetesen van, amin nem érdemes sokat spórolni, mert tényleg számít a minőség: ilyen az iskolatáska. Jó, ha nem szakad el pár használat után, rendesen lehet bele pakolni, esetleg több rekesze is van, de ami a legfontosabb, hogy jó tartást biztosítson a viselőjének.