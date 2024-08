A Volánbusz tájékoztatása szerint augusztus 17-től az alábbi menetrendi változások lépnek életbe Fejér vármegyében. A 8000 sz. (Székesfehérvár – Zámoly – Csákvár) járat módosított menetrend szerint közlekedik, a 8001-es (Székesfehérvár – Zámoly – Csákberény – Csókakő - Mór) járat esetében a 6.05-kor Székesfehérvárról Mórra induló járat a továbbiakban Zámoly, Móra Ferenc utca megállóhelyen is megáll, a 8010-es (Székesfehérvár – Pátka – Lovasberény) járat esetében a Lovasberényből Székesfehérvárra 6.25-kor közlekedő járat, a továbbiakban 6.20-kor indul, a 8035-ös (Székesfehérvár – Seregélyes – Sárosd) járat esetében a munkanapokon Székesfehérváról Sárosdra 5.20-kor közlekedő járat a továbbiakban a Gáz utca megállóhelyen is megáll, a 8040-es (Székesfehérvár – Aba – Sárszentágota - Sárbogárd) járat a továbbiakban módosított menetrend szerint közlekedik, továbbá a munkanapokon 14.15-kor Székesfehérvárról Sárkeresztúrra, illetve visszairányban 15.05-kor Sárkeresztúrról Székesfehérvárra közlekedő járatok a továbbiakban a Sárszentágota, Községháza megállóhelyet is érintik, a 8066-os (Székesfehérvár – Lepsény – Enying – Dég – Simontornya) járat esetében a Simontornyáról Székesfehérvára 9.10-kor induló járat a továbbiakban 9.15-kor indul, a 8070-es (Székesfehérvár – Nádasdladány – Jenő) járat a továbbiakban meghosszabbított útvonalon közlekedik, Jenő településről indul és oda is érkezik, a 8181-es (Martonvásár – Baracska, v.mh. – Vál – Bicske) járat esetében a munkanapokon Bicskéről Baracskára, valamint visszairányban közlekedő számos járat a továbbiakban naponta közlekedik, a munkanapokon 22.10-kor Bicskéről Baracskára közlekedő járat Baracska, Vasúti megállóhelytől 23.05-kor indul tovább, valamint a munkanapokon 23.38-kor Baracskáról Válra közlekedő járat 23.15-kor indul és Baracska, Vasúti megállóhelytől pedig 23.23-kor közlekedik tovább, a 8220-as (Dunaújváros – Nagyvenyim – Mezőfalva - Nagysismánd) járat a továbbiakban módosított menetrend szerint közlekedik, valamint a munkanapokon 15.30-kor Dunaújvárosból Mezőfalvára, illetve visszairányban 5.20-kor Mezőfalváról Dunaújvárosba közlekedő autóbuszok Nagyvenyim, Ipartelep megállóhelyen is megállnak.