– Előszállást 1968-ban aszfaltos úttal kötötték össze akkor még Kisszentmiklóssal, mivel addig földes út volt! Nagyon nagy változás volt az ott élő lakók számára akkor! Nagy köszönet a mostani út felújításért mindenkinek akinek része volt benne! – Olvashattuk egy Daruszentmiklóson élő hölgy bejegyzését az útfelújítás hírei alá tett kommentjében. És bizony, minden esetben nagy dolog ha egy kis településen utat vagy utakat adnak át vagy újítanak fel, ez történt most Daruszentmiklóson is. Ahogy már néhány napja megírtuk, a munkálatok korábban megkezdődtek, az eredmény pedig mindenki számára örömteli lett. Varga Gábor Dél-Fejér országgyűlési képviselője is örömmel osztotta meg a jó hírt közösségi oldalán: Mostantól pormentes úton közlekedhetnek a Daru sor lakói Daruszentmiklóson, miután a korábban rossz műszaki állapotú utca mintegy 50 millió forint pályázati forrásból új aszfaltot kapott. A csapadékvízelvezetés már korábban megvalósult, így most már teljesen élhető lett ez az utca. Gratulálok a kivitelezőnek, az önkormányzatnak és mindenkinek, aki részt vett a szépen sikerült megvalósítás folyamatában! Kívánom, hogy Daruszentmiklóson a jövőben is mindig azt keressék egymásban, ami közös; az utca hozza össze az itt élők közösségét. Balesetmentes közlekedést kívánok!