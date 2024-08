Sárkeresztesen a legtöbb intézmény, így többek közt az óvoda és az egészségház energetikai korszerűsítése már megtörtént. Most sor kerülhet a Művelődési Ház felújítására is, hiszen a sárkeresztesi önkormányzat sikeresen pályázott, és 52,17 millió forint vissza nem térítendő európiai uniós forrást nyert el. A fejlesztés során utólagosan hőszigetelik a Művelődési Ház padlásfödémét és a ferde tetőt, valamint részleges cserén esnek át a homlokzati nyílászárók is. Mindemellett sor kerül gépészeti korszerűsítésre és napelemes rendszer kialakítására is.

A korszerűsítéssel javul az épület energiahatékonysága és jelentősen csökken a CO2-kibocsátása is – mondta el Krähling János, Sárkeresztes község polgármestere, hozzátéve, hogy a munkálatok idejére a Művelődési Ház nem fog bezárni, az átalakítás főleg az épület hátsó részét és a tetőteret érinti, ahol viszont elképzelhető, hogy számítani kell majd néhány hetes leállásra. A tetőtér jelenleg üres, az önkormányzat egy újabb pályázat segítségével szeretne a tetőtérben a helyi civil szervezetek, nyugdíjasok és ifjúsági szervezetek részére kialakíttatni egy közösségi teret, sőt, ha minden jól megy, akár még egy konditermet is.

A településen több mint tíz éve elkezdték a faaprítékkal való fűtést az óvodánál, a hivatalnál, majd a szociális épületnél is, most pedig elkezdhetik a Művelődési Háznál is. A faaprítékkal való fűtéssel jelentősen csökkenthető a fűtésköltség. A fát a településen szedik össze, a fák metszésekor keletkezett fahulladékot összegyűjtik, majd ledarálják, amely később kiváló fűtőanyagként szolgál.