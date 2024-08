Mexikói, spanyolországi, szlovákiai néptáncegyüttesek tagjainak, valamint hazánk egyik délszláv nemzetiségi táncosainak színpompás és felettébb hangulatos felvonulásával vette kezdetélt az idei Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozatának megnyitó ünnepsége. Sok-sok éve már így történik, és ez önmagában is hagyomány: a Malom utcai Táncháztól, az esemény bölcsőjétől és otthonától indult a pörgő-forgó vonulás, át a Monarchia hangulatát idéző Zichy-ligeten, a Mátyás-király körúton az üzletközpontig, majd a Városház terét érintve végig vissza a Fő utcán át a liget színpadáig, a Királyi Táncpódiumig.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Nagyon jó itt lenni és elkezdeni az idei Királyi Napok rendezvénysorozatát, amely – most már nyugodtan mondhatjuk – gyönyörű hagyománya városunknak, a város kulturális életének, hiszen ez egy összművészeti fesztivál – mondta a székesfehérváriaknak és a koronázó városba érkezőknek Cser-Palkovics András polgármester. – Bízom abban, hogy a következő másfél hét élményekben gazdag programot kínál mindenkinek, a székesfehérváriaknak, a távolabb élőknek, a hozzánk érkezőknek. Azt is tudjuk, hogy ez a rendezvénysorozat a város történelmi múltjához kötődik. Ahhoz a múlthoz, amely ezt a várost a nemzet történelmi bölcsőjévé és fővárosává tette. Azonban ebben a másfél hétben sem feledhetjük el azokat a keresztény értékeket, amelyek mentén ez a város szerveződött, és ma is éli mindennapjait. De a rendezvénynek van egy másik kapcsolódási pontja is, hiszen hazánk az Európai Unió soros elnöke, és ezen belül elindult egy program, amelynek címe: 1100 éve Európában, 20 éve az Európai Unióban. Külön örülünk annak, és köszönjük azt a lehetőséget, hogy ez a rendezvénysorozat Székesfehérvárról indult el, tisztelegve Szent István városa előtt.