Mint ahogyan arról beszámoltunk, elképesztő leletek kerültek elő a közel húsz év után újraindított ásatások során a székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyen. A Szent István Király Múzeum régészei egy Árpád-kori védmű, rendkívül jó állapotban megmaradt faszerkezetét tárták fel, amelyet most bárki megcsodálhat közelebbről is, ugyanis augusztus 14-én, szerdán 11.00 órától nyílt napot tartanak a Nemzeti Emlékhelyen zajló ásatáson. A részvétel ingyenes, de a területen folyó földmunkálatok és a helyszíni adottságok miatt, kizárólag saját felelősségre látogatható. A nyílt napon részt vesz: Pokrovenszki Krisztián főigazgató, ásatásvezető régész, Szücsi Frigyes régész és Horváth Emil dendrokronológiával foglalkozó szakember is – tájékoztatott az ÖKK.