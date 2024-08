Óriási nyüzsgés, hatalmas érdeklődés övezte augusztus 8-án, csütörtökön reggel Székesfehérvár legújabb bevásárlóközpontjának – de mondhatjuk úgy is, legújabb vásárcsarnokának – megnyitását. A Balatoni úti Ecopark névre keresztelt központ ugyanis több mint egy üzlet – a régi Jancsárkert termelői piaca mellett egy Lipóti pékség és egy nagyméretű Ecofamily üzletlánc egysége is nyílt. Mindegyik magyar tulajdonú érdekeltség, melyek összefogásának köszönhető a park létrejötte – hangsúlyozta a feol.hu-nak a megnyitón Czigány Ferenc, az Ecofamily kereskedelmi igazgatója. Mint kiderült, egy nyolc évvel ezelőtti gondolat és terv vált valóra most Székesfehérváron. A Jancsárkert piac termelői közössége és fenntartója ugyanis ekkor kereste meg a Napcsillag Kft-t, hogy vegyen részt a piac és a helyszín megújításában. Ennek eredménye az augusztus 8-i megnyitó.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Minden nap reggeltől estig

– Székesfehérvár életében tizenegy éve vagyunk jelen, a most nyíló üzletünk pedig országos szinten a hatvannegyedik a sorban. A cég életében jelentős mérföldkőnek számít ez, hiszen nem csak egy önálló üzletet nyitottunk, hanem egy komplett Ecoparkot, melyben a város régi termelői piaca is újra várja a vásárlókat. A Jancsárkert megújult helyen nyithatott tehát meg, amely mellett többek között pékség, húsárus, melegkonyha is helyet kapott, színvonalas, vonzó helyszínen. A hét minden napján reggel 8 és este 20 óra között nyitva van a park – hangsúlyozta a kereskedelmi igazgató.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Termelői piac keddtől szombatig

– Tizenegy éve kezdtük el a piacozást ezen a helyszínen – emlékeztett Schultz György, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület elnöke, aki a feol.hu-nak elmondta: a szombati nyitvatartásokkal közel hatszáz piaci napot bonyolítottak le eddig. – A vásárlókban azonban megvan az igény arra, hogy gyakrabban is eljöhessenek termelőktől vásárolni.

A Jancsárkert piacán – tette hozzá az elnök –, továbbra is Fejér vármegyei termelők vannak jelen, húsáruval, tejtermékkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, pékáruval, mostantól azonban már nem csak egy napon, ugyanis keddtől szombatig délelőttönként a legtöbb termelőt megtalálják itt a vásárlók.