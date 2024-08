Ma megkezdődött az az alkalom, ami több mint fél évszázada indult útjára Kálozon, ez pedig nem más mint a települési falunap, melyet – a „falu alkotmányában" rögzített módon – mindig augusztus második hétvégéjén tartanak, immáron 56. alkalommal. A mostani hétvégére a ráhangolódást a Discover Band alapozza meg péntek este 8 órai kezdettel, amit a zenekar stílusához igazodva Diszkó követ. A következő napon, szombaton sem maradnak buli nélkül a falu lakói és a látogatók, hiszen ezen a napon egy falunapi bállal ünnepel a település, ahol a sztárvendégek Sihell Ferry és Henna lesznek, a mulatós zene aktuális sztárjai lesznek majd.

Vasárnap pedig jön a búcsú, na persze nem a rendezvénytől, hiszen még ezen a napon is számtalan programmal kedveskednek a szervezők, aminek kapcsán szót érdemel, hogy az önkormányzat jóvoltából és finanszírozásával a lánc hinta, a gyermek vasút, lovas körhinta, és a légvár ingyenes lesz 11-18 óráig! De a játékok mellett ott lesznek a kihagyhatatlan édességes, lufis és más egyéb árusok is, mint ahogy egy igazi falusi búcsúba az lenni szokott. Vasárnap délután is folyamatosan egymást váltják majd a különböző műsorok a színpadon 16 órától 20 óráig, és a nap zárásaként pedig egy nagy tűzijátékra készülhet minden résztvevő, este tíz órától.