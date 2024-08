A nyár, a nyaralás a legtöbb esetben a gondtalan kikapcsolódás, és szórakozás időszaka a gyermekek számára. Azok a gyerekek akik pedig a kikapcsolódást éppen egy logikai és informatikai táborban szerették volna megélni, nagy lehetőség volt a Rácalmáson szervezett tábor. Sokszínű programmal hívták a gyerekeket, így volt például olyan nap, amikor a diákok elmentek a rácalmási általános iskola informatika termébe, ahol közösen algoritmizáltak és kódoltak. Majd a délután első felében a kézműves feladatok kerültek főszerepbe. Póló, illetve vászontáska festésre is volt lehetőségük a gyerekeknek. Szép, kreatív és egyedi alkotások születtek mindenkitől. A nap zárásaként ismét egy kis mozgást és sportolást választottak a táborozók, ahol a számháború és a szabad játék is népszerűnek bizonyult. A hét közepén Dunaújvárosba utazott a tábor, ahol az Intercisa Múzeumban fogadták a csapatot. Alkalmuk volt a múzeum megismerésére és közös körbejárására is. A múzeumból elsétáltak a Baracsi úti Arborétumba. Itt megtekintették az élőfa-gyűjteményt és végigjárták a tanösvényt is. A táborba visszaérve pedig még több játékos digitális eszközzel ismerkedtek meg a résztvevők. Lehetőség volt algoritmizálni egy klassz játék, a ScottieGo! Társas segítségével, és robotokat is építettek ArTeC robotika készlettel.

Nagy élmény volt a kenyérsütés a táborozóknak

Az utolsó nap délelőttjét a művészeti nevelés, a hagyományőrzés, a kulturális örökségek közelebbről való megismerése és a kézművesség köré építették a szervezők. Ellátogattak a rácalmási Masnika Kovászműhelybe ahol lehetőségük volt a kenyérkészítéssel megismerkedni, valamint a pizzasütés rejtelmeibe beletanulni. Majd a nap zárásaként a heti élményeik lerajzolása, festése, leírása történt meg. Minden táborozó elmondta, megmutatta és értékelte, mi tetszett neki a legjobban, mi hatott rá a leginkább. Ezzel az utolsó feladattal ért véget a Matematika-Logika-Informatika tábor, ami szép emlék marad a tábort szervező és a táborban résztvevők számára is.