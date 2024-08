Lovaskocsikat, lovakat és lovasaikat keresik és invitálják már most a perkátai szüreti felvonulásra, ami nem csak a település, de a környékbeliek számára is kedves és szeretett rendezvénynek számít. A hagyományok megőrzésére és a jó hangulatra koncentráló esemény kapcsán az önkormányzat adott ki felhívást nem rég.

Tisztelt perkátai és környékbeli lovasok, tisztelt Lakosság! Nagy örömmel hirdetjük meg ismét a szüreti felvonulásunkat, melyre szeretettel invitálunk mindenkit! Ha részese lennél egy hagyományőrző élménynek, jelentkezz a megadott telefonszámon. Minden megosztásért hálásak vagyunk, hogy mindenkihez eljuthasson, együtt színesíthessük ezt a napot. Időpont: 2024. szeptember 21. 13:00 Helyszín: Perkáta, Kastélykert Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Jelentkezni lehet: Horváth Farkas Ágnesnél a 06 30 881 73 51 es telefonszámon lehet.

A tavalyi esemény egy pillanata

Fotó: az önkormányzattól

A felhívás láttán, megkerestük mi is a telefonszám tulajdonosát, aki nagy örömmel invitálta az érdeklődőket a rendezvényre. Elmondta, hogy bár odébb van még a rendezvény, de a lovak és a lovasok, illetve a lovaskocsik miatt már most elkezdi a szervezést. Kiderült az is, hogy nem csak perkátai hanem környékbeli lovasokat is várnak az alkalomra, ha megvan minden lótartásra vonatkozó engedély és dokumentum. Ez okozott némi meglepetést számunkra, mivel viszonylag kevés lovat gondozunk a szerkesztőségben, így utánakutattunk, milyen feltételek előírások vagy éppen feladatok várnak ma a lovak szerelmeseire. A NÉBIH oldalán, egészen szigorú feltételekre bukkantunk például a lovak szállítására vonatkozóan. Ezt írják: - Valamennyi mozgatás esetén igaz, hogy a lóféléknek egyedileg azonosítottnak kell lenniük és a származási ország érvényes lóútlevelével, vagyis a 2035/2019/EU rendelet 2. cikk 27. pontjában meghatározott egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmánnyal kell rendelkezniük. -

Belföldi szállítás

A lóféléknek egyedileg azonosítottnak kell lenniük és érvényes lóútlevéllel kell rendelkezniük. Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. §-a szerint ezen rendeletet nem kell alkalmazni nem vágásra szállított lófélék esetében, tehát a lovak belföldi mozgatásának egyéb állat-egészségügyi követelménye nincs

Európai Unión belül mozgatás

Az egyes tagállamok eltérő járványügyi helyzete miatt, az Európai Unión belül sem engedélyezett feltétel nélkül a lófélék mozgása. Azon tagállamok esetén, ahol az olyan ragályos betegségek, mint pl. a fertőző kevés vérűség, a tenyészbénaság jelen vannak és így veszélyt jelenthetnek más tagállamok lóállományára, bizonyos feltételek esetén indíthatnak csak lóféléket más tagállamokba, akár ideiglenes jelleggel is.