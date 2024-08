A Szent István Király Múzeum jóvoltából első ízben megrendezett Lovagok napja nem is sikerülhetett volna jobban! Mosolygós arcok, vállalkozó kedvű szorgos kezek alkothattak kedvükre a foglalkozásokon. Egyfajta középkori időutazás volt a koronázó város történelmi belvárosában.

Középkori mesterségekbe is bepillanthattak a kilátogatók

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Egész napos kézműves foglalkozásokkal várták a kilátogató családokat, akik kipróbálhatták a középkori mesterségeket, játékokat, miközben zenei, színházi és harcművészeti bemutatókat is láthattak. Kora délután aztán bemutatkoztak a különböző városrészek lovagjai is, hogy aztán elkezdődhessen az öldöklő küzdelem karddal és pajzzsal, sőt, még az acélöklök is záporoztak a Városház téri ringben.