A Szent István Király Múzeum idén a Királyi Napok alatt egy teljes napot kapott arra, hogy egy új típusú, középkori családi napot szervezzen – mondta el Matuz János író-rendező, a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum művészeti intendánsa. – Tavaly már bemutattuk a Szent István Tornát, melynek kedvezőek voltak a tapasztalatai, és úgy gondoltuk, hogy a torna nagyon jól illeszkedne a Királyi Napokhoz is – mondta el Matuz János. Az idei Királyi Napokon augusztus 17-e, szombat a Lovagok Napja is egyben, amelyre lovagi tornával és felvonulással is készülnek a szervezők.

– Az idén bemutatásra kerülő torna látványelemei megújultak, azt továbbgondoltuk, valamint családi programot is terveztünk mellé – ismertette Matuz János, hozzáfűzve, hogy szerették volna bevonni a várost is a tornához kapcsolódó programokba. – Felosztottuk Székesfehérvárt nyolc városrészre és mindegyiknek terveztünk egy saját címert. A városrészek címerei szerepelni fognak egy-egy lovag ruházatán, valamint a lovaghoz tartozó középkori zászlón is. Így játékos formában Székesfehérvár városrészei lovagi tornán csapnak össze az őket képviselő lovagok által. Az összecsapás végén pedig a győztes lovag által városrészi győztest is hirdetünk majd – tudtuk meg a rendezőtől.

A Lovagok Napja reggel 10:00 órakor kezdődik a belvárosban a Városház téren és a Nemzeti Emlékhelyen középkori kézműves foglalkozással és játékos programokkal, majd 14:00 órakor indul a lovagok felvonulása a Várkörúton, amely szintén új esemény. A tornára érkező nyolc lovag és kíséretük vonul végig majd a Várkörúton, egészen a Nemzeti Emlékhelyig. Mivel Szent István Tornáról van szó, Szent István sírjánál tiszteletadásra kerül sor, majd a lovagok átvonulnak a ringhez, a bajvívó torna helyszínére. A 14:00 órakor induló felvonulásra a szervezők várják mindazokat, akik városrészük képviseletében szeretnének felvonulni. A Királyi Napok részletes programját itt olvashatják.