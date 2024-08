Számtalan alkalommal került az olvasók elé olyan írás, amikor a dinnye volt a főszerepben. Beszámoltunk a szezonkezdésről, vagy éppen a cecei fesztiválról. Most, a nyár vége felé, ellátogattunk ismét Cecére, és utánanéztünk, hogyan vélekednek a termelők az idei szezonról. Na persze szóba hoztuk a legendát, Lőrincet is, izgalmas választ kaptunk Borostyán Lajosné, dinnyetermesztőtől. A naptár szerint egyébként két Lőrinc-napot ismerünk, augusztus 10. és szeptember 5. A hiedelmek szerint a névnap után szedett dinnye „meglőrincesedik”, azaz kásás, túl érett lesz, mert Lőrinc belepisilt a dinnyébe. Na de az utolsó nyári hónap közepén, vagy szeptember elején kell elengednünk a dinnyét? A termesztő viszont állította, a Lőrinc legendája már a múlté, nem igaz a kásás dinnye, hiszen a modern technológia a dinnye termesztésben is voltozásokat hozott. Minden esetre, egy biztos, egyre kevesebb az út menti dinnyeárus, és ha a dinnye ki is tart egy kicsit tovább, a nyárnak sajnos lassan tényleg a vége felé közelítünk!