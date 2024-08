A részletekkel kapcsolatban Fekete Editet, az esemény főszervezőjét kérdeztük, aki nemes egyszerűséggel egy hatalmas bulinak nevezte a rendezvényt és már alig várják, hogy szombat legyen.

Az ítészeknek tavaly sem volt könnyű dolguk.

Fotó: Az egyesület

V. Lecsófeszt, mit jelent ez önöknek, annak idején mi ihlette?

– A Baracsi Egymásért Baráti Egyesületünk azért alakult meg annak idején, hogy itt helyben programokkal kedveskedjünk a helyieknek. Sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen esemény legyen az, ami nagyon sok embert vonzana. Ezért esett a nyár utolsó hónapjára a választás, mert ilyenkor már zárjuk a nyarat, így egy kiváló alkalom arra, hogy partival búcsúztassuk szeretett évszakunkat. Persze, hogy ezzel párhozamosan legyen étel is a történetben, a lecsónak van ebben az időszakban szezonja, ezért Lecsófesztivál lett belőle.

Mivel készülnek a hétvégén, amikor is az ízlelőbimbók játsszák a főszerepet. Hány csapat jelentkezett, ki lesz a zsűri, mi alapján döntenek?

– Az elmúlt négy évben sok meglepetés, újdonság készült a bográcsokban. Valaki a hagyományos lecsót készíti, de azért vannak akik szívesen kipróbálják más ízesítéssel is, tökkel, cukkinivel, májjal, harcsával. Eredetileg 15 csapat jelentkezett, de sajnos 4 csapat visszamondta családi okok miatt, így talán egy kicsit könnyebb dolga lesz a zsűrinek, akik pedig nagyrészt helyiek lesznek. A ítészek elnöke pedig egy nagyköveti séf, mesterszakács lesz. Mindig nehéz dolguk van, mert sok kritérium alapján pontoznak: alapanyag, főzési technika, ízesítés és tálalás.

Lesz itt minden, ami kell!

Fotó: Az egyesület

A kísérő programokból sem lesz hiány, hiszen a Csárdáskirálynő, Oszvald Marika is érkezik, mivel készülnek még?

– Igen, a programok nagyon fontosak, ezek azok a lehetőségek amikor a falu apraja-nagyja össze tud jönni és jól tudja magát érezni. Minden évben pályázunk, hogy ezek a rendezvények színvonalasan legyenek megtartva. Idén is nagyobb összeget nyertünk a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatán, illetve támogatást kaptunk még a Baracsi Önkormányzattól és a helyi vállalkozásoktól is. Így van lehetőségünk nívós fellépőket meghívni. Minden évben figyelembe vesszük az összes korosztály igényét. A gyerekeknek szóló műsorral Molnár Orsi fog színpadra állni. Előtte egy dunaújvárosi, a FalkaLand kutyaiskola tart bemutatót nekünk. És persze mindenki kedvencét, a Csárdáskirálynőt, Oszvald Marikát is nagy érdeklődéssel és szeretettel várjuk! Az esti programot pedig egy mostani nagy slágeres zenekar a Zaporozsec fogja koronázni a L'amour Toujours turnéjával. Zárásként pedig egy kis levezetés, DJ Bogó retro diszkóval fokozza a rendezvény hangulatát.