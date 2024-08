A napokban egy nívós, építészettel foglalkozó folyóirat közölt cikket arról, hogy nem akármilyen épületkomplexum kapott helyet egy Alcsútdoboz közeli horgásztónál. "Olyan, mintha nem is Magyarországon járnánk. Harapható a csend, amelyen még a halkan suhanó, motorját kikapcsolt csónak is csendben kúszik át, maximum a békák zenélnek. Ez viszont bizonyára nem mindig van így, hiszen olykor több száz fős piknikek, fesztiválok és esküvők is zajlanak e parkban, amihez rendes főépület és kiszolgálóépületek telepítésére lett idővel szükség" – olvasható a cikkben, amely bár az épülettel foglalkozik főleg, azzal is építészet és design szempontjából, felkeltette érdeklődésemet, gondoltam, utánajárok a dolognak.

A magát horgásztóként és pihenőparkként hirdető komplexum honlapjáról kiderül, hogy a pihenőparkban nem pusztán egy fantasztikus környezetben elterülő horgásztavat találunk, hanem még az állatbarátoknak szánt kuriózumot is: lámák legelésznek a területen, s nem olyan régen épp egy kölyöklámájuknak kerestek nevet a tulajdonosok a közösségi oldalukon.

Bár a honlap tájékoztatása szerint elsősorban horgászokat várnak a majd száz hektárnyi területre, akiknek szállást is tudnak biztosítani, a hely nyitott minden turista és kiránduló előtt is. Aki arrafelé jár, bátran betérhet egy kicsit megpihenni, gyönyörködni a tó vizében vagy éppen lámát simogatni, persze csak óvatosan, mert tudjuk: a láma bizony köp, ha úgy tartja kedve.

Szerettük volna megkérdezni a tulajdonosokat, hogy mióta rejtegetik a dombok ezt a kis ékszerdobozt, s egyáltalán: kicsit többet megtudni a pihenőparkról, a pihenőpark megkeresésekor azonban nem kaptunk érdemi információt a tulajdonosokat illetően, nem sikerült őket elérnünk. Ezért aki le szeretné ellenőrizni, hogy valóban van-e kis láma, és hogy tényleg festői-e a környezet, az kénytelen lesz útra kelni és felkeresni a helyet.