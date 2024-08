A kulcsi vízisport-élet újbóli fellendülésének egyik fontos állomása az idén immár 29. alkalommal megrendezendő hagyományos KUPAC vízi emléktúra, amely kulcsi indulással, Lórévre történő felevezéssel, amiben 8 kilométeren keresztül az árral szemben és kőgátak kerülésével eveznek majd a versenyzők. A Lóréven egy kis pihenés vár a résztvevőkre, és a megszokott hagyomány szerint közös programként meglátogatják a történelmük egyik nevezetességét, a Zichy-kápolnát, ami egy kb. 500 m-es sétát jelent. Ezután ismét vízre szállnak majd a versenyzők, és Kulcs felé veszik majd az irányt, ahol az eddigi menetrend szerint, nagy reménység szerint idén is így lesz majd, finom bográcsban készült étellel készül a Kulcsi Baráti Kör. Az alkalomra már lehet regisztrálni, és természetesen nem csak hivatalos sportolókat várnak a szervezők!

Korábbi résztvevők a kápolnánál

Fotó: A szervezők

Érdeklődve kerestem meg a szervezőket a napokban, az amúgy is érdekes sőt izgalmas elnevezésű Lórév körül zajló esemény kapcsán, és nagyon sok érdekes információt kaptunk a készülő eseményről, ami mára már fontos része lett a kulcsi augusztus 20-i ünnepnek. Megtudtuk, hogy a Kulcs-pusztai Atlétikai Clubot 1925-ben alapították. Nevével ellentétben nem csupán sport-egyesület volt, tagjai, a kulturális élet felpezsdítésén is sokat dolgoztak. Amellett, hogy nyaranta a Dunát járták Ercsitől Dunavecséig, sportbemutatókkal és kulturális előadásokkal, népszínművekkel is szórakoztatták a helyi lakosokat. De azt is megtudtuk, hogy Keleméri Gábor személye például kimondottan fontos ebben a történetben, hiszen neki köszönhető, hogy mindez amiről írhatunk fennmaradt, illetve hogy a mai napig lelkes támogatója a szakosztálynak.