A Xomox Magyarország Kft. már évek óta segíti önkéntes munkájával a bodajki Zengő Óvodát.

– Most egészen más formában kaptuk a támogatást a Crane vállalat alapítványától, a CRANE Fund for Widows and Children-től. Az általuk meghirdetett pályázaton a Zengő Kuckó Alapítvány is a támogatottak közé került, nyereményünk 5000 USD, melyet hálás szívvel köszönünk. A pályázati forrást régi álmunk megvalósítására fogjuk fordítani. Egy kültéri hangszerpark telepítését kezdjük meg, melynek eszközei a Zengő óvodás és bölcsődés gyermekek sokrétű fejlődését fogják támogatni – fogalmaz az intézmény a közösségi oldalon.