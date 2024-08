Időben és térben is határtalanok ma már a vásárlók lehetőségei: bármikor bármire szükség van, az interneten egy kattintásra megtalálhatunk mindent. Amennyire egyszerű és kényelmes lett mára a vásárlás, olyannyira lehet veszélyes is azonban. Erről beszélgettünk Csapó Csillával, a Fejér Vármegyei Békéltető Testület elnökével, aki remek tanácsokkal szolgált arra vonatkozóan is, mire ügyeljünk egy-egy ismeretlen, de vásárlásra csábító honlap esetében.

Csapó Csilla, a Fejér Vármegyei Békéltető Testület elnöke

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

– A digitalizáció és az online értékesítés elterjedése lehetővé teszi a magyar fogyasztók számára is, hogy lakóhelyüktől eltérő más Európai Uniós tagállamban vagy a világ bármely más országában vagy országából nyújtott szolgáltatásokat vegyenek igénybe, termékeket vásároljanak meg. Másrészt a digitális világban az is megfigyelhető, hogy egyre több külföldi székhelyű vállalkozás végez értékesítési tevékenységet magyar fogyasztók felé – foglalja össze a szakember, rámutatva: ez magával hozza a határon átnyúló fogyasztói jogviták számának igen jelentős növekedését.

Meglepetés csomagátvételkor

Számtalan alkalommal találkozunk azzal a helyzettel, hogy a fogyasztó csak a termék megrendelését követően vagy csak a termék átvételekor a csomagon elérhető információk alapján szembesül azzal, hogy külföldi vállalkozással került jogviszonyba – hívja fel a figyelmet a tapasztalatokra Csapó Csilla, aki éppen ezért elsődlegesen mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen fontos tájékozódni az eladó személyéről, a webáruház működtetőjéről.

De, tudjuk meg, nagyon sokszor előfordul az is, hogy magyar nyelvű oldalak mögött is külföldi vállalkozások állnak.

– Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor nem elkerülhető a határon átnyúló ügylet, hiszen a fogyasztónak nincs más optimális választási lehetősége, mint a külföldi vállalkozással való üzletkötés, például külföldi légitársaság közvetlen igénybevétele esetén. De ha van választásunk mindenképpen kerüljük el a külföldi – elsősorban nem európai – oldalakat – javasolja a fogyasztóvédő.

Határokon átívelő üzlet

A békéltető testület elnökének tapasztalatai szerint határon átnyúló üzleteknél gyakran találkoznak azzal, hogy a külföldi kereskedő olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amely nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott feltételeknek, amely miatt a fogyasztó a panaszt teszi a békéltető testületnél.