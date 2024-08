Ajándék volt ez a hét a kultúra szerelmeseinek, a városnak, a résztvevő tánccsoportoknak egyaránt. Hihetetlen volt az a szeretet, ami a résztvevők felé áradt, akik látványos produkciókkal, vidám hangulattal örvendeztették meg a nagyszámú közönséget. A világ több égtájáról érkezett nemzetet képviselő csoportok a vasárnapi nagyszabású nyitány után az utolsó műsorukkal még emlékezetesebbé tették az elmúlt napok eseményeit, programjait, amelyek egytől egyig nagyon népszerűek voltak. A Királyi Játéktér, a Térzene, a Királyi Táncpódiumok és a gasztronómiai élményekkel egybekötött Királyi Folkestek bearanyozták a hetet.

Fergeteges zárás

Csütörtök délelőtt valamennyi csoport Székesfehérvár polgármesterénél, Cser-Palkovics Andrásnál volt vendégségben, ahol köszönetüket fejezték ki a fesztiválért és valamennyien saját nemzeti dalaikkal mondtak búcsút. A nap első felében tehát a csoportoktól búcsúzott Székesfehérvár, az este pedig a résztvevő tánccsoportok búcsúztak Székesfehérvártól. Olyan műsort hoztak és állítottak össze, amely örökre emlékezetes marad, a táncaik, a kultúráik legjavát hozták a záró gálára.

Már a Zichy-színpadig tartó felvonulás is igazi karneváli hangulatot teremtett, színpompás nemzeti viseletek, dobok, hegedűk, ének, tánc, vidámság és taps töltötte be a belváros utcáit. Hatalmas tömeg kísérte minden léptüket. A díszes menet a Malom utcai Táncháztól indult a Mátyás-király körúton az Alba Plazáig, majd a Városház terét érintve végig vissza a Fő utcán át a nagyszínpadig. Csillogás volt a szemünkben, ahogy utoljára láthattuk őket a fehérvári deszkákon. A Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál házigazdája, a 75 éves fennállását ünneplő Alba Regia Tánceggyüttes meghívására Mexikóból, Spanyolországból és Szlovákiából is érkeztek csoportok, és részvételükkel megtisztelte a rendezvényt a Tököli Délszláv Táncegyüttes is.

Juhász Zsófia, az Alba Regia Táncegyesület elnöke ünnepi beszédében a fesztivált, a közönséget és valamennyi szervezőt, önkéntest méltatott, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a csodálatos hét.