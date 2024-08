Nyílt napot hirdetett a Szent István Király Múzeum augusztus 14-e szerdára, hogy különleges régészeti leleteket mutathasson be az érdeklődőknek. A Nemzeti Emlékhely-Romkert területén egy nagy ásatásról került le a lepel – szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. A védőfóliák alatt ugyanis egy, valószínűleg Szent István korából származó fa sánc részlete került elő, amely régebbi lehet, mint maga a mellette húzódó, kőből készült városfal. Pokrovenszki Krisztián, a múzeum igazgatója a feol.hu-nak elmondta:

- Év elején volt egy nyílt napunk, amikor előkerültek a fa lenyomatok. Akkor még csak elszíneződések formájában fedeztük fel őket, ahogy az iszap, illetve a földréteg megőrizte őket. Sajnos az akkor előkerült famaradványok kevésbé maradtak meg, elporladtak, szétmálltak, viszont a szerkezet már akkor is kirajzolódott – magyarázta a múzeumigazgató az egykori Árpád-kori városfal szerkezetére utalva. – Most, ahogy a talajvízszint az elmúlt időszak szárazságainak köszönhetően lejjebb ment, mi is lejjebb tudtunk ásni. Így azokban a rétegekben, amelyeket a talajvízszint még elért, olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ott bizony megmaradtak a fa gerendák.

A kőből készült városfal mellett húzódott

A szakemberek, az előzetes adatok és kutatások alapján úgy gondolják, hogy Szent István korára keltezhető a felfedezett szerkezet.

- Ez egy fa-föld kazettás szerkezet, melyben a gerendák össze vannak lapolva, tehát összekapcsolódnak. Kimondottan erre a feladatra munkálhatták, faraghatták meg őket, melynek köszönhetően összeállt a szerkezet. Ha egészen pontos akarok lenni, akkor ez az egykori, 11. századi székesfehérvári kő városfal belső része. Tehát nem ezen volt pontosan a kőfal, hanem ez a belső oldalán található – árulja el a szakember, s mutatja is a mellette húzódó kőfalat.

A szerkezet eredeti funkciója

A funkcióját még pontosan nem ismerik a szakemberek, de azt gondolják, hogy a szerkezet lelete korábbi, mint a kőfal – tehát a kőfal felépítése később kezdődött.

- A Jókai utcai ásatásokból, a dendrokronológiai (pontos kormeghatározást biztosító vizsgálati módszer – a szerk.) adatok alapján állíthatjuk, hogy I. András korában már állt a kőfal. Ott a fa-föld alapozás megmaradt, viszont a kettő szerkezete elkülönült – mutatott rá Pokrovenszki, ahogy arra is: a fal alatt rácsos alapozó szerkezet került elő, a belső részen pedig az úgynevezett kazettás szerkezet, melyet földdel töltöttek ki. Funkciója valószínűleg a védelem volt, vagyis a lelet nem más, mint egy sánc, amely körbevette a belvárost.