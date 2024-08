Alig egy nap alatt hatalmasra nőtt a kálozi kígyó, amit a faluház mellett fedeztek fel a település lakói. De ahogy szokták mondani, pánikra semmi ok, a káloziak kőkígyóját a közösségépítés, az összetartozás illetve a szeretet növeli egyre és egyre nagyobbra. Karácsony András közművelődési szakember a faluház vezetője elmondta – Rengetegen hoztak követ, hogy felcseperedjen a kőkígyónk! Nádi Anita ötletéből indult a dolog, aki lelkes és aktív segítője a Kálozi Faluháznak. Az ő javaslatára készítettem a kerítésre azt a pultot, melyen szeretnénk, hogy minél nagyobb legyen a kőkígyónk, akinek a neve Paskal. Az első 24 óra nagyon meglepett minket, várakozáson felüli gyorsasággal nőtt a kígyó, rengetegen tettek hozzá egy egy kövecskét, számunkra is meglepetés volt az ötlet sikere. - Természetesen a felhívás még most is él:

Sziasztok kicsik és nagyok! A festett kövek egy újabb formájával jelentkezünk. Megszületett Paskal, a kálozi kőkígyó, és letelepedett a Faluház Káloz kerítésén. Mielőbb szeretné kinőni a neki szánt helyet, ezért fess egy mókás követ, és tedd ki te is, hogy egyre hosszabb legyen. A kígyó megálmodója Anita Nádi, akinek a Festett kövek keresését is köszönhetjük.