A nyár szinte egyetlen településen sem múlik el falunap nélkül, így van ez Mezőszilason is, ahol augusztus 10-én várják a helyieket a sportpályára, ahol számos program, köztük főzőverseny és ügyességi verseny is lesz. Népművészeti gyermekfoglalkozás, ugrálóvár, különböző harapnivalók, viselettörténeti kiállítás, tombola, helyi és sztárfellépők és felsorakoznak a veterán motorok is – ezek mind-mind a mezőszilasi falunapon.

A fentieken túl pedig több verseny is zajlik majd párhuzamosan. Ugyan a főzőversenyre már letelt a jelentkezési határidő, de az ügyességi versenyre, a tudáspróba és a zene felismerésre még augusztus 9-ig várják a jelentkezőket – írják a plakáton.