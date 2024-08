Kulcs függetlenné válásának 30. évfordulója alkalmából, tavaly hagyományteremtő céllal valósult meg az I. Kulcsi Halas Vigadalom, melyet az idei évben augusztus 19-én szerveznek meg ismét, folytatva a megkezdett hagyományt. Augusztus 20-án pedig az ünnepi program mellett, a korábban már bemutatott KUPAC túrát is megrendezik. A 19-i program délelőtt fél tízkor kezdődik a hajóállomás környékén, snecifogó versennyel, majd avató ünnepség következik a Büszkeségeink Emlékparkban, de lesz halas ételek versenye is, ahol nem csak a profi szakácsok, hanem bárki elkészítheti kedvenc halas ételét. A rendezvénynap délutáni műsorában zenei programok jönnek majd, kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes produkciókkal, este pedig diszkó zárja majd az eseményt. Másnap reggel, augusztus 20-án, kezdetét veszi a KUPAC túra, délután pedig az ünnepi állalmalapító emlékműsor részesei lehetnek azok, akik kilátogatnak a Kulcsi Hajóállomás területére. Az ünnepi beszédeket és köszöntőket követően fellép majd Oszvald Marika, illetve táncdalokkal érkezik majd Mészáros Sándor. A szervezők felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy az augusztus 19-20-i programok – a jogszabályi kereteken belül – eső esetén is meg lesznek tartva!