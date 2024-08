– Csak a benzingőz szeretetére és egy kiskocsival szerelt kapálógépre van szükséged ahhoz, hogy elhódítsd a KAPA-KUPÁT, a vele járó elismerést és az értékes díjakat. – Olvasható a hívogató gondolat a program internetes oldalán, mivel idén augusztus 31-én ismét megrendezésre kerül Sárosdon, a mára már országos hírnévnek örvendő program. A verseny célja, hogy a minden napunk „robikapáját” bemutassák egy olyan oldaláról is, amiről mindenki azt gondolja képtelenség. A mezőgazdaság legkisebb robbanó motoros gépe, ami a vidéki élet elengedhetetlen kelléke bizony versenyzésre termett. A kapáló gép gumikerékkel és kis kocsijával szerelve alkalmas az ilyen kihívásra.

Különleges kihívások elé állítják majd a verseny résztvevőit!

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Kapa-Kupa egy ugyanolyan jó hangulatú rendezvény, mint amennyire a neve is jól cseng. Nem más, mint egy rotációs kapa ügyességi verseny. A versenypályán természetesen a leggyorsabb versenyzők érhetnek fel a csúcsra, és így beírhatják a nevüket a motorsport nagykönyvébe. A gyorsaság mellett az ügyességükre is szükség van, hiszen a pályán olyan akadályok kerülnek elhelyezésre, melyek leküzdéséhez elengedhetetlen az indulók leleményessége is. A rendezvényen találkozhatnak egymással a mezőgazdasági kisgépek szerelmesei. Az eszmecserék közben ötletek születhetnek, vagy cserélhetnek gazdát. De akár régen keresett alkatrészekre is rábukkanhatnak azok, akik értenek az eszköz szereléséhez is. A IX. Sárosd Kapa-Kupa a lovaspályán kerül megrendezésre.